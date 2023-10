Soolast ja magusat rukkileivast

Austusest esivanemate raske töö vastu leiva saamisel on leival meiegi jaoks emotsionaalne väärtus. Must rukkileib on tarbijate hulgas senini kõige populaarsem pagaritoode. Aga lisaks võileivale saab leivast valmistada ka mitmesuguseid roogasid ning niiviisi ära kasutada ka tahkeks muutunud leiva, et see ei rändaks prügikasti.