FOTOD | Pärnumaal kaevas hunt end lauta sisse ja murdis kokku 19 lammast

Rajakaamera fikseeris ainult ühe hundi, kuid alust on arvata, et neid võis olla ka mitu.

„See on kahe nädala jooksul kolmas murdmine samas kohas. 3. oktoobri öösel kaevas hunt end lausa lauta sisse ning murdis veel neli lammast. Kahe nädala jooksul on kolm korda murdmas käidud. Kokku on murtud 19 lammast ja 7 on kadunud sama koha pealt,“ selgitas piirkonna jahimees Mihkel Uudikas.