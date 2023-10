Veterinaaria pidupäev toob Tartu kesklinna koerad ja hobused

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini- ja loomakasvatuse instituudi direktor Toomas Tiirats ütles, et loomaarstiõpe on olnud maaülikooli üks peamisi õppe- ja teadussuundi läbi aegade ja on seda ka kaasajal. „Meie jaoks sai maaülikool alguse veterinaariakliiniku rajamisega 1848. aastal. Selle ajaloolise sündmuse tähistamiseks avame reedel kell 12 mälestustahvli esimese veterinaariakliiniku asukohas Tartus von Bocki maja juures,“ ütles Tiirats.