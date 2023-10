Arvan, et mul on olnud tore lapsepõlv ja üldse elus vedanud. Sündisin Tartus.

Kui olin neljane, kolisime perega Šotimaale, viieselt läksin seal juba kooli.

Siit ka üks fun fact – kodune keel on meil eesti keel, aga lugema ja kirjutama õppisin inglise keeles.