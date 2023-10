Eesti pihlakaretseptid on kuulsad ka Saksamaal

Saksamaa toiduabil nimetusega Tafel väga pikk ajalugu. See on loodud aastal 1933 ning Tafel tähendab toidulauda.

18 aastat heategevust

Sellise tööga hakkas tegelema ka minu ema Viive Markowski 20 aastat tagasi, kui võttis vastu Tafeli eestvedaja, paruness Riedeseli kutse. Ema abiellus arstiga ja arsti elu on teatavasti paljuski ettearvamatu – kõik kontserdid, külaskäigud ja muud plaanid on alati n-ö õhus, sest arst peab olema valmis vajadusel haigetega tegelema. Seetõttu tehti otsus, et arstiproua jääb koduseks, et oleks rohkem võimalusi ühiselt aega veeta.