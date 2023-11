KUULA | Viivi Luik: sõda, mis praegu käib, on vaimuvastane sõda

„Teksti kirjutamine on ehitamine,“ sõnab Viivi Luik vastates Jaan Tammsalu küsimusele, kuidas kirjutada mõjuvaid tekste. „Sul peab olema materjal, aga see, milline hoone tuleb, on igaühel erinev, sest igaüks teeb seda omal moel. See oleneb sellest, milline inimene ise on.“

Saates räägitakse nii proosast kui luulest ning sellestki, kuivõrd erinev on nende tekstide loomine ning mis on hea teksti eelduseks.

„Luuletamine oli minu jaoks abivahend proosa juurde jõudmiseks,“ avaldab Viivi Luik, keda proosa tõmbas juba väikese lapsena. „Ent selleks on vaja elu, mida on juba mõnda aega elatud, selleks on oma nõks,“ märgib ta. „Luuletuse ja proosateksti kirjutamine on täiesti erinevad. Õnnestunud luuletus ei tohi seletada, aga proosas on see vastupidine, pead selgitama, ei saa jääda vaid tunnetele toetuvaks.“

Oma esimesi luuletusi ei näidanud Viivi Luik kaua kellelegi. „Sain aru, et need on viletsad,“ tähendab ta ning lisab, et ei pea neist nüüdki palju.

Sama tekstilõigu ajal pillab saatejuht luulekogu käest. „Olen ärevil ja käed on pudedad,“ tunnistab Jaan Tammsalu ning jätkab kohe luuleteemal, mis viib aruteluni inimestest, kelle elu on viinud lainepõhja ning alles pole muud, kui veidi lootust ning siit jõutakse sõjani, millest Viivi Luik on samuti kirjutanud.

„Mis puudutab vaimu ja vaimu seisu, siis kõik inimesed peaksid aru saama, et see sõda, mis praegu käib, ongi vaimuvastane sõda. Ei sõdi ju presidendid, sõdivad inimesed. Kõik toimub inimeste kaudu. Kui poleks inimesi, keda relvad ja tapmine huvitavad, poleks sõdu,“ osundab kirjanik ühele oma varasemast pärit tekstile. „Seda tunnistatakse väga harva, seda nagu ei sobi öelda, et osad tahavadki teisi tappa. Kui keegi midagi teeb, siis ikkagi sellepärast, et tal on huvi seda teha. /.../ Kui poleks tapjaid, poleks ka tapamaju.“