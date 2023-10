Sügisene värvipillerkaar kestab tavaliselt paar nädalat sõltuvalt ilmast. Aednikud on märganud, et kehval maal kasvavad taimed on alati oma sügisvärvides kirkamad, rammus muld muudab värvid tuhmiks. Ka vihmane sügis ei lase värvidel särada, seevastu pilvede vahelt paistev päike toob värvipeo eriliselt esile.