Liivatamine muudab istutusalade ääred efektseks

Aastate jooksul kipub rohimisega ikka mulda tasapisi vähemaks jääma, mistap kiviääriste ja istutuspaikade servad murupinnast madalamaks muutuvad. On muidugi koolkond, mis nõuabki peenarde äärde lõigatud rante. Looduslähedases aias tunduvad need aga pisut veidrana.

Ikka kujuneb nii, et lõpuks oleks täiteks pisut pinnast juurde vaja. Selleks võiks muidugi mulda kasutada, ent kust seda ikka nii palju võtta. Kuna aga suur osa aiast on liiva peal ning veel osaliselt kuivade metsatiikide põhjast liiva lademes saada, siis olen ma just liivatamist kasutanud.





Värskenduskuur lisab efekti





Mulda ei ole kuivalembestele taimedele palju vaja, veel vähem murualade servades. Sinna sobib hästi just nimelt liiv. Ühtlasi muudab liiva lisamine pinnase lõimist ajapikku kergemaks. Mõnele tegelasele on see vägagi vajalik. Tüümianile näiteks. Mida lahjem ja vett läbi laskvam pinnas temal on, seda parem!

Ei saa salata, et liivatatud triipudega künkataimla näeb sedasi värskenduskuuri saanult üpris efektne välja. Üks mu tuttav tähendas seda nähes: edev. Nojah, edev või mitte, ent tegelikult väga praktiline. Ning esialgu pole ka kartust, et pinnas liiga liivasussiks muutub. Kuna all lasub lubjarikas savimoreen, on liiva lisamine jätkuvalt ainult teretulnud.

Rammusat mulda armastavate püsikute puhul liivaäärised mõistagi ei sobi. Aga piparrohud, lavendlid, mürt-piimalilled, mägisibulad ja muud taolised on sellise lahjenduskuuriga väga rahul.