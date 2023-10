Sünoptik Kairo Kiitsak: tormituultega päevi tuleb sel nädalal veel ridamisi

Järgneval ööl liigub üle Läänemere Baltimaade kohale kõrgrõhuhari. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Rannikul sajab kohati hoovihma, sekka ka lörtsi. Vastu hommikut tekib mõnel pool udu. Tuul puhub enne keskööd loodest ja läänest 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s, pärast keskööd läänekaarest 2-5, rannikul kuni 8 m/s. Õhutemperatuur on -3..+2, rannikul kuni +6°C. Teedel on libeduseoht!