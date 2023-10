Eelmisel nädalal tutvustasime koos Toiduliiduga ostukäitumise uuringu tulemusi, kus selgus, et kodumaise toidu eelistamine on langemas. Millest niisugune trend räägib ja kas see tõesti tähendab kodumaise toidu väärtustamise kriisi? Kuidas me üldse tarbijana toiduvalikuid teeme ja mis suunab meie käitumist?