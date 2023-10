TURUKOMMENTAAR | Talvevarude soetamine pole eestlaste seas enam moes

Kartulimüüjaid pole turgudel palju, sest see aeg, kui Eesti elanikud neid massiliselt talveks ette varusid, on ammu möödas. Varude soetamine pole moes. Isegi päästeamet, hoiatades küll tormiga kaasnevate elektrikatkestuste või muude hädade eest, mil kodused varud oleks hädalisele igati abiks, pole suutnud talvevarude loomisele uut hingamist anda. Ei aita ka sõjahirm ega kartus, et see, mis toimub Ukrainas või Iisraelis, jõuab ühel päeval ka siia. Inimene on kord juba selline, et enne kui häda pole ukse ees, ta selle peale ei mõtle. Krõlovi tuntud valmi näitel on ta pigem laulu lõõritav rohutirts kui ettenägelik sipelgas.