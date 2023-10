Eestlaste reisigrupp on Iisraelis lõksus: lende on mitu korda tühistatud, oodatakse armee tegutsemist

„Saatkond ütles, et El Al (Iisraeli enda lennufirma – toim) lendab, aga nende piletid on väga kallid,“ sõnas Võsu, kes pidanuks riigist lahkuma Lufthansa lennuga. See lennufirma on praeguseks kõik oma lennud Iisraeli peatanud ning reisijaid proovitakse tõsta teistele lendudele. See on keeruline, sest kokkulepitud lend võib samal päeval ilma ette teatamiseta ära jääda. „Loodame nüüd, et viimane kokkulepe Turkish Airlinesiga peab ja järgmise nädala alguses saame siit siiski koju.“