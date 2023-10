VIDEO | Imeline hetk! Vaata, kuidas armas ilvesepere kõik koos kitsedele jahti peab

,,Videolt on näha, kuidas terve pere fookus oli ainult jahil ja mitte kusagil mujal. Seega saime olla tunnistajaks niivõrd imelisele hetkele. Ilvesed Eesti looduses? Jah, täiesti olemas!“ rõõmustasid noored.

Zooloog Peep Männili sõnul on ilveste näol tegelikult tegu äärmiselt ettevaatlike loomadega, kes inimest tavaliselt pelgavad. Vaid noored ilvesed ei oska veel ohtu hinnata ning on uudishimulikumad. Ilvese kui suurkiskja populatsioon on jahimeeste sõnul sel aastal kasvanud ning tihti võib neid märgata ka asulate läheduses.