Täna mõõdeti Soome lahel rekordiline lainekõrgus

Samal ajal mõõdetud olulise lainekõrgusega saadi ka lainevälja pilt Sentinel-1 satelliidipildilt, kus domineeriv lainepikkus avamerel on 150 m (vt joonis ja joonise selgitus). See tähendab, et domineerivate lainete periood oli ligikaudu 10 s. Prognoositud oluline lainekõrgus Soome lahel jäi 4,5 m juurde.

Heledamad alad merel on ligikaudu tõlgendatavad suuremaks lainekõrguseks, tumedad alad madalamaks lainekõrguseks või tuulevarjuks jms. Tähelepanelikult jälgides on näha laineharjade kujutisi, mis on tuule suunaga risti. Saartest on tingitud lainete murdumine ja pööramine. Näiteks Muuga lahte suundub selgelt eristatav lainetus ja ka teisel pool Aegna saart on näha laineharjasid. Seevastu otse Aegna saare taga on lainetus murdunud ja selgelt eristatavaid laineharjasid pole märgata. Soome lahe avaosas on laineharjade vaheline kaugus ehk lainepikkus umbes 150 meetrit.