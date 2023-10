Leiva koht pole prügikastis: tee juuksemaski, küüslauguleibu või pelmeene

Leiba saab mitmel moel kasutada ka siis, kui see on tahkunud.

Esmalt on oluline, et leiva- ja saiatooted kuuluvad „parim enne“ märgistusega toidupoolise hulka ehk siis märgitud kuupäeva möödumisel võib hea väljanägemise ja olemusega tooteid julgelt tarbida. Lisaks on hea teada, et leiba saab kuni kolm kuud sügavkülmas säilitada, s.t kui mitu pereliiget on poes käinud ja ohtralt leiba kokku ostnud, siis võib mõne pätsi külmkambrisse pista juba enne seda, kui see tahkeks muutub.