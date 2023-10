Mida teha laiguliste astrilehtedega?

Mõnikord on astrite turgutamiseks vaja neid kompostiga väetada. Samuti võivad astrid kiratsema hakata, kui nad on liiga tihedaks kasvanud ja nende kasvutingimused halvenevad. Seepärast tuleks nende tugevdamiseks ja ka haiguste leviku tõkestamiseks neid aeg-ajalt jagada. Seda tasuks üldjuhul teha kevadel, sest enne sügisest õitsemist jagatud taimed juurduvad halvasti ja võivad talvel hävida.

Üks tavalisemaid astri haigusi on astri-jahukaste, mida tekitab seen Erysiphe cicoracearum. Astri-jahukaste tekitaja on polüfaag ehk ta võib kahjustada mitte üksnes astri, vaid ka mitme teise taimeperekonna liike. Teda on Eestis leitud harilikult võsa-raudrohult, mägijumikalt, sigurilt, lõhnavalt kummelilt, siniladvikult, kuldvitsalt, leeklillelt jt. Kõige sagedamini haigestub astri-jahukastesse õiekas aster (Aster novi-belgii).

Jahukaste tekitaja on täisparasiit

Kui eosel on soodsad tingimused idanemiseks, tungib tema tipp taime rakku ning haruneb seal, sest seen toitub seeneniitide välispinna kaudu. Mida suurem on pind, seda intensiivsem on ainevahetus. Teine osa idanenud eosest moodustab taime pinnal seeneniitidest moodustunud mütseeli. Sellel arenevad lülieosed, mis vabanedes nakatavad uusi taimi. See toimub korduvalt ja arvatakse, et uus eosepõlvkond valmib nädalaga.