Kindlustusekspert selgitab: kõige kindlam viis oma vara tormi eest kaitsta on ennetustöö

„Tihti ei peagi olema terve puu maha kukkunud, et suurt kahju tekitada, ka puult murdunud oks võib kehvalt kukkudes tekitada puu all seisvale autole suurt kahju. Või saab sõiduk hoopis pihta väga paljude väikeste okstega ning kahju on veelgi suurem, sest välja tuleb vahetada mitu kere osa,“ selgitas kindlustusfirma Balcia Eesti tegevjuht Denis Nikolajev.

Nikolajevi sõnul tuleks peale sellist tormi kindlasti üle kontrollida kogu oma vara ning ka mujal asuv kinnisvara, et selgeks teha kahjud ja ära hoida võimalikud tulevased suuremad kahjustused. „Näiteks puu, mis on küljele vajunud, kuid pole veel päris majale kukkunud. Nägin isegi ühte sellist. Siin tuleb kinnistu omanikul väga kiiresti tegutseda ja ohtlikuks muutunud puud kiiresti maha võtta. Kui ta seda mõistliku aja jooksul ei tee, siis võivad kahju tagajärjed olla hiljem kordades suuremad,“ lausus Nikolajev. „Arusaadavalt on arboristidel praegu käed-jalad tööd täis, kuid tormi olukorras abistab ka päästeamet, kui on näha, et puu endast ohtu kujutab.“

Kaitse ka ise oma vara

Kui puu muutus ohtlikuks juba nädal tagasi ja see nüüdse tormi tõttu lõpuks majale vajub, siis võib olla raske selgitada, et omanik tegi ka päriselt endast kõik oleneva, et seda ohtu ära hoida.

Samuti on hoonete, eriti näiteks suvilate, puhul oluline üle kontrollida, et tormituuled mõnda katusekatet lahti ei kangutanud või hoone fassaadi ei lõhkunud. „Lahti tulnud katuseplekk on tühine kahju, aga kui seda piisavalt vara ei avasta, siis võib sealt mitme nädala või kuu jooksul vihmavett sisse tulla ning selle kahjud on juba märksa suuremad.“