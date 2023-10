JURIST VASTAB | Palga arestimine: kas tööandja peab tegema kohtutäituri tööd?

Eesti seadused ei keela kanda töötaja töötasu kolmanda isiku kontole ning töötasu arestimise akti saabumisel ei jää tööandjal muud üle, kui hakata seda täitma. Olukorra teeb Sepperi sõnul keerulisemaks asjaolu, et iga täituri aktid on erinevad, sageli mitu lehekülge pikad ning täis paragrahve ja hoiatusi, et kui tööandja töötasu kinni ei pea, määratakse talle sunniraha.

Mõistagi seab see tööandjad ka inimlikult ebameeldivasse olukorda. “Näiteks võib töötaja rääkida, kuidas tal tegelikult on maksegraafik sõlmitud või nõue on alusetu ja vaieldakse selle üle. Kuigi tööandja ja raamatupidaja võivad inimlikult inimest mõista, ei jää neil muud üle – kohtutäituri akti peab täitma,“ rõhutas jurist.

Töötasu arestimise akte peab tööandja täitma saabumise järjekorras, kuid tööandja peab teadma, et elatise nõue läheb teistest nõuetest ettepoole ehk see tuleb täita esimesena. Praktikas on väga levinud olukorrad, kus isikul on täitmisel mitme lapse elatise nõuded. Lisaks võivad erinevad nõuded olla täitmisel erinevate täiturite juures. “Sellisel juhul tuleb raamatupidajal täita akte korraga ja võrdselt ehk kõigepealt tuleb välja arvestada arestitav summa, jagada see laste arvuga ning kanda vastav summa iga nõude rahuldamiseks,“ selgitas Sepper.

Lisaks peab tööandja teadma, mis summat on võimalik arestida. Täna tuleb arvestada Statistikaameti poolt arvutatud elatusmiinimumi summa ja mittearestitava osaga. Lisaks võib arestida töötasu alammäärast kuni 20%, kui muul viisil ei saa nõudeid rahuldatud. “Tegemist on päris keerulise matemaatika ülesandega,“ tunnistas jurist.

Tööandjate olukorra teeb keerulisemaks seegi, et praktikas on palju juhtumeid, kus inimesed kasvatavad elukaaslaste lapsi, kes ei ole seaduse järgi ülalpeetavad. Samas on võimalik, et täitur ei ole laste arvu akti märkinud või info laste arvu osas ei vasta tegelikkusele ning seegi tähendab tööandjale lisatööd - tuleb teha kohtutäiturile päringu ja paluda akti muutmist.

Täituritelt tuleb küsida abi ja selgitusi