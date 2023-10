AJAKIRJANIKU SÕIDUKOGEMUS | Kõige ilusam Mercedes? Elegantsi ja jõudu ristav GLC Coupé paneb igaühel silmad särama

Mis kerkib mõttesse, kui kuuled nime Mercedes-Benz? On see luksus, väljapeetus, jõud või hoopiski innovaatilisus? Olles veetnud nädalavahetuse teise põlvkonna GLC Coupé seltsis, tundub mulle, et tegemist on masinaga, mis täidab kõik eelmainitud ootused