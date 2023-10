Spetsialistid on ühel nõul, et puid murduks linnades palju vähem, kui neid korralikult hooldada. Tihtipeale ei pääse ka suuremahulisest puude mahavõtmisest.

„Tormide jõud on tugevam, tuulte käitumine pöörasem,“ iseloomustab arborist Heiki Hanso viimaseid aastaid ning lisab, et sügistormid tulevad nüüd ka varem – juba siis, kui puud on alles lehes ja seega ka tormihellemad.