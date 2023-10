HOIATUS | Lähipäevil langevad öised miinimumid 0°C ümbrusesse ja teeolud muutuvad halvaks

Ilmateenistuse sõnul toob madalrõhulohk kolmapäeva (18.10) ööks kohale tiheda vihmasaju, vaid Kirde-Eestis võib sajust puutumata jääda. Tuul on sisemaal võrdlemisi nõrk, rannikul puhub tugev läänekaare, südaööst alates põhjakaare tuul. Päeva jooksul madalrõhulohk eemaldub ja saju võimalus põhja poolt alates väheneb, pärastlõunal on veel Lõuna-Eestis vihmahooge. Põhjakaare tuul on ennelõunal võrdlemisi tugev, pärastlõunal sisemaal nõrgeneb. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 4..8°C, Virumaal langeb öösel alla 0°C ja seal on libeduseoht suur.