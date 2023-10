VIDEOD | Korralik madin! Vaata, kuidas põdrapullid omavahel sarvi ristavad

,,Sügisel on põtradel jooksuaeg ja siis pullid peavad selgitama, kes on lehma vääriline. Kahjuks on põtrade arvukus aastatega järjest vähemaks jäänud,“ lisab Lopp. ,,Olen kuulnud jutte, kui 70ndatel võis Matsalu luhal näha ühel hommikul üle 70 põdra. Nüüd kuulen loodusfotograafidelt, kes Matsalus käivad, et hea, kui ühe põdragi ära näed.“