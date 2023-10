Maalehe aastaraamat juhatab teed uutes aiatrendides

Meie kliima on varasemaga võrreldes ka tuntavalt muutunud: talved on pehmemad, suved põuasemad ja pikemad. See võimaldab avamaal kasvatada taimi, mis veel mõnikümmend aastat tagasi olid külmaõrnad eksoodid. Näiteks annab esimestel katsepõldudel häid saake lõunamaine bataat.

Viimastel aastakümnetel on teinud tohutu arenguhüppe ka aiatööriistad. Et aiatöö oleks mõnus, näevad tootjad vaeva nende mugavamaks ja ergonoomilisemaks muutmisega: teleskoopvarred, anatoomiliselt sobivad käepidemed ning mõistagi tormiliselt arenenud elektrilised- ja akutööriistad. Turule on tulnud ka uudsed abivahendid: umbrohunapsikud, pinnasepuurid, õunakorjajad. Tulevik on aga nutikate aiatööriistade päralt.