SPETSIALIST VASTAB | Kas kindlustus võib kompenseerida hauakivile kukkunud puu kahju?

Näiteks on meil kodukindlustuse all ka välisala korrastamine tormikahjude tagajärjel, murdunud puude eemaldamine, garaažile või kõrvalhoonele tekkinud kahjud jne. Samuti katab meie kodukindlustus ka juhtumi, kui surnuaias on langenud puu lõhkunud hauakivi. Võtke julgelt oma kindlustusega ühendust ja uurige järele.