Toidulisanditega ei maksa liialdada

Saksa farmakoloog ja toitumisteadlane Martin Smollich hoiatab liiga suurtes kogustes toidulisandite tarbimise eest ja toob välja selles peituvad ohud. Nii vitamiinid kui mineraalaineid sisaldavad toidulisandid peaksid aitama juhul, kui ühest või teisest ainest organismis on puudu. Preparaadid on väga populaarsed. Näiteks 2021. aasta kevadel müüdi ühes kuus Saksamaal toidulisandeid 1,8 miljardi euro eest.

Martin Smollich analüüsis Lübecki Ülikooli kliinikus toidulisandite tarvitamise uuringu andmeid. Tema sõnul on juba pakendeil kirjas ülemäärased tarbimissoovitused. Näiteks osteoporoosi vältimiseks tuleks tarbida iga päev 1000 mg kaltsiumi ja 800 mg D-vitamiini. Saksamaa toitumisühing aga soovitab iga päev manustada vaid 4,0 µg B 12 -vitamiini, 20 µg D-vitamiini ja 150 µg joodi. Paljud võtavad aga igaks juhuks rohkem.