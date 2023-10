Tantsugrupid ja ansamblid, andke endast märku! Maalehe eakate festival toimub taas ja otsib esinejaid

Oodata on nii põnevaid esinejaid kui ka kaasahaaravaid arutelusid, samuti tutvustavad paljud ettevõtted ning organisatsioonid oma tooteid ja teenuseid. Loomulikult ei puudu ürituselt ka meelelahutuslik osa, kus isetegevuslased näitavad oma parimaid oskuseid ning nautida saab armastatud Eesti artistide esinemisi.

Festivali peamiseks eesmärgiks on eakamatele inimestele anda sõnum, et ka vanemas eas on võimalik olla aktiivne ning leida erinevaid tegevusi ning väljundeid oma oskustele. Samuti saavad eakad festivalilt informatsiooni nendele suunatud teenuste ja toodete osas ning võimaluse tutvuda teiste eakaaslastega.