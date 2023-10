Koolijuhid: koolid üle Eesti jooksevad õpetajatest tühjaks, hariduse rahastamine peab oluliselt tõusma

„2019.–2022. aastani kasvas igal aastal töölt lahkujate määr rohkem kui 30%. Häirekellad võiks kõlama panna see, et neist ligi 80% olid parimas tööeas õpetajad – ei mindud mitte pensionile, vaid lihtsalt ära. Aga ka pensionile lähevad aina rohkemad, sest enamik Eesti õpetajaid on juba täna üle 50 aasta vanad ja iga neljas-viies üle 60 aasta vana,“ selgitas Uiboleht.

Raportis selgub veel, et iga ametis pettunud ja lahkunud õpetaja tähendab ühiskonnale ja koolipidajatele lisakulusid ehk arvestades õpetaja töötasu miinimummäära, tähendaks ühe täiskohaga väga hea õpetaja lahkumine koolile vähemalt 10 000 euro suurust lisakulu. Arvesse läheb näiteks uute töötajate madalam koormus, uue töötaja soovitud kõrgem palk või lahkunud tipptöötaja töö katmine mitme varasema töötajaga, mis võib tuua kaasa läbipõlemist jne.

Koolijuhtide eestkõneleja tõstis esile ka Arenguseire Keskuse raportis väljatoodut, et nendes riikides, kus õpetaja töötasu on kõrgem, on ametist lahkumise määr madalam.

„On elementaarne, et õpetaja palk on teiste kõrgharidusega töötajatega võrdne. Täna on see Eestis aga 25% madalam. Koolijuhtidel ei linnas ega maal ei ole lihtsalt piisavalt ressursse, et kvalifitseeritud õpetajaid tööl hoida,“ nentis Uiboleht.

Palgamure on vaja lahendada

Eesti Koolijuhtide Ühenduse juht rõhutas, et lisaks kiirele õpetaja miinimumtasu tõusule on vaja oluliselt kasvatada ka palkade diferentseerimise fondi.

„See on tühi ja eksitav jutt, et veidi kasvanud diferentseerimisfond lahendabki õpetajate palgamure ära. Praegu saab koolijuht ääri-veeri kompenseerida klassijuhatamist, õpetajatele langenud lisakohustusi ning muud hädavajalikku, aga ligilähedaseltki pole raha, et vähendada õpetajate ületöötamist ja läbipõlemist või investeerida õppekvaliteeti. Ka kaasavat haridust ja eestikeelsele haridusele üleminekut ähvardab õpetajate puudusel läbikukkumine,“ tõi Uiboleht välja.

Koolijuht lisas, et Eesti Haridustöötajate Liidu mulluse uuringu kohaselt on 92% õpetajatest tundnud läbipõlemist.