Tulevik tume? Iga kolmas Ida-Virumaa elanik võib järgmisel aastal olla rahalistes raskustes

„Praeguses majanduskeskkonnas on mõistetav, kui inimesed ei ole majanduslikus toimetulekus lõpuni veendunud. Sellest hoolimata ei jää märkamata asjaolu, et koguni 11% Ida-Virumaa elanikest on juba ette täiesti kindlad, et järgmisel aastal kasvavad nende rahalised kohustused üle võimete,“ ütles Kirsimaa. Ta tõi võrdluseks, et Harjumaa elanike seas oli vastav osakaal 4% ehk pea kolm korda vähem ning Pärnu maakonnas 2% ehk üle viie korra vähem.

„Uuringutulemused kinnitavad, et regionaalne ebavõrdsus ei ole Eestis kuskile kadunud. Selge on see, et Ida-Virumaa inimesed vajavad kiiresti positiivseid signaale töökohtade, investeeringute ja sotsiaalsete tagatiste osas,“ kommenteeris Kirsimaa ning viitas, et uuringu järgi on pea iga neljas Ida-Virumaa elanik rahaliste vahendite puudumise tõttu viimase aasta jooksul vähemalt ühe korra hilinenud arvete tasumisega ning neist omakorda pooled on maksetähtaja ületanud korduvalt.