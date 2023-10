Tallinn soovib ehitustööde mõjude leevendamiseks pakkuda ettevõtetele tuge

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinn kaalunud koostöös kesklinnas tegutsevate ettevõtjatega erinevaid abimeetmeid. „Nende arutelude eesmärgiks on olnud leida viise, kuidas julgustada inimesi kesklinna naasma ning pakutavaid tooteid ja teenuseid taas tarbima.

Soodustused

Reklaamimaksu soodustuse taotlemise eelduseks on, et tänav on ehitustööde tõttu osaliselt või täielikult suletud järjestikku kuus kuud ja rohkem või kokku vähemalt kuus kuud ühe aasta jooksul. Maksusoodustust võib kava kohaselt anda tänavate sulgemise või osalise sulgemise perioodiks ning kaheks kuuks pärast sulgemise lõppu, et reklaamida ehitustööde piirkonnas tegutseva ettevõtte poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid.