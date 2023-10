ARVUSTUS | „Peaksime rääkima Raimondist“ ehk uudne lähenemine ajaloole hea muusika ja kaunite kostüümidega

Ilmuvad ka teised, paksudes talvemantlites, tegelased. Lava keskel domineeriv vineerkast sümboliseerib kirstu. Need on Valgre matused. Tegelased räägivad omavahel, kuid publik seda ei kuule. Saalis tuli ikka veel põleb, kuid jutukahin on vaikinud. Korraga vaatab Liisa Pulk publikusse ja sõnab: „Kas rohkem kedagi ei tulnudki. Ootame ikka veel.“