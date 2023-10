COVID-19-sse haigestumine on kasvanud kolmandiku võrra, gripijuhtumite arv püsib madal

Grippi haigestumuse intensiivsust saab hinnata madalaks. Gripiviiruse levik ei ole veel alanud, registreeritakse üksikud juhud. Kokku on sel hooajal kinnitatud laboratoorselt kaks A-gripijuhtu ja üks B-gripijuht.

Nädala jooksul registreeriti 814 COVID-19 juhtu. Haigestumus on kasvanud kolmandiku võrra, suurim kasv on olnud väikelaste ja eakate hulgas. Hospitaliseerimist vajas 86 patsienti, neist pea pooled vajasid haiglaravi sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Üle 90% hospitaliseeritutest on üle 60-aastased.