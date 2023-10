Riia loomaaiast Elistvere loomaparki toodud emahunt pääses jooksu

RMK Jõgevamaa külastusala juht Andri Plato rääkis, et loomapargi uus asukas pandi elama oma hundiaedikusse. Loomapargi töötajate kinnitusel möödusid uustulnukal nii öö kui ka järgmine hommik pealtnäha rahulikult, tema ja Koroonius nuusutasid üksteist läbi vaheaia.

„Polnud mingit märki, et emahunt haub põgenemisplaani. Pärastlõunal avastasid töötajad, et seni hästi oma eesmärki täitnud aediku nurgapealne paneel oli liigutatud nii palju kaugemale, et klamber andis järele ja loom leidis võimaluse end välja pressida,“ selgitas Plato.

Plato lisas, et ümberkaudseid elanikke on olukorrast teavitatud ja palutud hundi nägemisest kohe teada anda. „Tegemist on loomaaias sündinud ja kasvanud hundiga, kel pole ise looduses hakkamasaamise kogemust. Oleme suhelnud ka piirkondlike jahiseltsidega, kes nädalavahetusel tulevad meile appi ümberkaudseid metsi läbi käima, et leida märke kadunud hundi liikumisest. Kui saame teada, kus kandis meie põgenik asub, saame juba püsti panna rajakaamerad ja proovida söödaga meelitades hunti kinni püüda. Loodame väga, et saame Korooniusele mõeldud pruudi elusalt ja tervelt tagasi loomaparki tuua.“

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist ja hundiuurija Marko Kübarsepp ütles, et ka vangistuses kasvanud hunt on oma loomuselt siiski hunt, mitte koduloom. „Sellepärast on meil Elistvere ja kogu ümbritseva piirkonna inimestele üks ja ainus palve: kui näete hunti, andke sellest viivitamatult teada, kuid hoidke ise loomast kaugemale. Tehke teavitus ja võimalusel märkide kaardil koht, kus hunti silmasite,“ rõhutas Kübarsepp.

Hundist ja temast jäänud jälgedest tuleks teada anda 676 7030 või 5346 5030 (Elistvere Loomapark) või riigiinfo telefonil 1247.