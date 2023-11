Mida teha, kui kokkulepped ehitajaga ei pea?

Üks vaidlustele iseloomulik joon oli see, et enam kui pooltel juhtudel leidis komisjon, et ei saa otsust teha või jääb nõue rahuldamata, kuna tõendeid on vähe või puuduvad need täielikult. Seetõttu tuleks tõendite kogumisele juba projekti algusest peale tähelepanu pöörama hakata.