Idaplaatanitest võib Eestis asja saada

Mitmed asjad jäävad mõistatuseks

Tegelikult on plaatani kasvunõuded mulle siiamaani natuke arusaamatuks jäänud. Minu vahtralehisest plaatanist tehtud pistoksad kasvavad pealtnäha ühesugustes tingimustes metsaaia kraavi ääres, aga üks viskab hästi kõrgust, teised sealsamas vinduvad. Nojah, see ilusti kasvav asub väiksel mikrokünkal. Nii et oluline on miski künkake, samas mitte liiga kõrge, et seal pinnas sügavalt ei kuivaks.