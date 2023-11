PÖFF: lugusid on palju ja erinevaid, valik igaühe enda teha!

PÖFF kui A-klassi festival on kalendris aasta viimane. Festivali juhi Tiina Loki sõnul on festivali aja ettepoole toomist kaalutud mitu aastat ja tänavu otsustati see ära teha. Põhjuseks mitu asjaolu – sobib hotellidele, tudengitel pole veel eksamisessioon alanud. Enam ei ole külalistele takistuseks ka tänupüha, mida ameeriklased tähistavad novembri neljandal neljapäeval koos perega.