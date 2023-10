Vaata ette! Voodis telefoni näppimine võib päädida kopsaka hambaraviarvega

Tema sõnul on õnnetusjuhtumi kindlustuse raames tegeldud juhtumitega, kus inimesel kukub voodis pikali olles telefon käest näkku ja ta saab kannatada. „Paremal juhul on tagajärjeks katkised prillid, sinikas ja valu, halvemal juhul aga võib telefon silma vigastada või hamba murda,“ tõi ta näiteid kahjukäsitlejate tööst.

Tema kinnitusel moodustavad valdava osa kindlustuse lauale jõudnud õnnetustest siiski juhtumid, mille riski paljud inimesed ette näha oskavad.

„Küsisime kevadel uuringus 500 inimeselt, milliseid õnnetusi nad enim pelgavad. Üle kolmandiku vastanutest ütles, et kõige tõenäolisemaks peavad nad tasasel pinnal libisemist või kukkumist, seda eriti vannitubades. Veerand vastajatest leidis, et ka trepist kukkumine on risk, mida nad pelgavad,“ loetles ta inimeste hirme.

Dagmar Gilden lisas, et kukkumised ja libisemised ei ole sugugi ainult talvine mure – kukutakse ka koduhoovil niiskel murul, järve ääres ujuma minnes, koristamise käigus, autost väljudes porisele pinnale astudes ja loomulikult ka niiskel vannitoa põrandal. Trepilt ja redelilt kukkumisi esineb mõnevõrra vähem, kuid hüvitisstatistika näitab, et need on sageli tõsisemate tagajärgedega. „Redelilt kukkumiste puhul on hüvitised olnud näiteks 23% kõrgemad kui tasapinnal kukkumiste puhul,“ lisas ta.

Tema sõnul on jalgrattaga kukkumised üha sagedasemad. Gildeni tööandja on hüvitanud selle aasta üheksa kuuga juba 30% rohkem jalgrattalt kukkumise tagajärjel tekkinud kahjusid kui kogu eelmise aasta jooksul kokku.

Gildeni kinnitusel esineb jätkuvalt väga tihti ka enda äralöömist. „Juhtumid, mis igaühele elust tuttavad, on jala või varba äralöömine uksepiida või muu mööblieseme vastu, aga ka haamriga sõrme pihta löömine. Kahjuks näeme jätkuvalt tihti ka juhtumeid, kus vähem ja rohkem tõsised vigastused tekivad inimestele töö käigus – kas valede töövõtete, inimese enda või kolleegide hooletuse tagajärjel,“ rääkis ta.