Elistvere loomapargist putku pääsenud hundi asukoht on teada! ,,Proovime teda söödaga tagasi meelitada“

„Polnud mingit märki, et emahunt haub põgenemisplaani. Pärastlõunal avastasid töötajad, et seni hästi oma eesmärki täitnud aediku nurgapealne paneel oli liigutatud nii palju kaugemale, et klamber andis järele ja loom leidis võimaluse end välja pressida,“ kirjeldab RMK Jõgevamaa külastusala juht Andri Plato.

Mehe sõnul on ka varem loomad aia purunemise tagajärjel põgenema pääsenud, kuid siis on tegu olnud põdra või kabehirvega. ,,Mõlemad on söödaga aeda suudetud tagasi meelitada,“ lisab ta.

Hunt püsib pargi läheduses

Plato sõnul teavitati koheselt olukorras ka ümberkaudseid elanikke ning paluti hunti nähes sellest teada anda. „Nädalavahetusel saimegi kümmekond teadet, mille põhjal saab positiivsena järeldada, et hunt ei ole läinud kaugele, vaid liigub ca 5 kilomeetri raadiuses. Aktiivseid otsinguid pole me veel korraldanud, ikka selleks, et mitte ajada looma kaugemale liikvele,“ põhjendab külastusala juht praegust olukorda.

Kuna tegu on loomaaias sündinud ja kasvanud hundiga, siis puudub loomal looduses hakkamasaamise kogemus. ,,Järgmisena soovime, et hunt harjuks käima sööta võtmas ühes kohas, mida jälgime rajakaameraga. See annaks võimaluse teda uinutada või püüda,“ kirjeldab Plato viisi, kuidas oleks võimalik emahunt kinni püüda.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist ja hundiuurija Marko Kübarsepp lisas, et ka vangistuses kasvanud hunt on oma loomuselt siiski hunt, mitte koduloom. „Sellepärast on meil Elistvere ja kogu ümbritseva piirkonna inimestele üks ja ainus palve: kui näete hunti, andke sellest viivitamatult teada, kuid hoidke ise loomast kaugemale,“ rõhutab Kübarsepp, sest vaid nii on hundi liikumisel võimalik silma peal hoida.

,,Loodame väga, et saame Korooniusele mõeldud pruudi elusalt ja tervelt tagasi loomaparki tuua,“ lisab Andri Plato.

Hundist ja temast jäänud jälgedest tuleks teada anda 676 7030 või 5346 5030 (Elistvere Loomapark) või riigiinfo telefonil 1247.