Margus Punab: eesnäärmevähi riski aitab vähendada üks tuntud köögivili

„Risk on madalam neil meestel, kes elavad aktiivset ja regulaarset seksuaalelu turvalise partneriga,“ märgib Punab. „Haigestumise riski suurendab kindlasti alkoholi liigtarvitamine, samas on kirglikel kohvijoojatel risk pisut väiksem. Vähiriski võib üllataval kombel vähendada ka tomatite ja veelgi enam töödeldud vormis tomatitoodete regulaarne tarvitamine.“

Uuringud on näidanud, et alates kasvajalise iseloomuga rakkude tekkest kuni haigusnähtude avaldumiseni kestab eesnäärmevähi areng keskmiselt 15–25 aastat. „Nii on suur osa eesnäärmevähkidest suhteliselt aeglase kuluga, eriti just vanematel meestel ja ei pruugi otseselt ohustada mehe elu ega tervist. Paljud selle diagnoosiga mehed lahkuvad meie seast hoopis teiste haiguste tõttu.“