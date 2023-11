Istanbuli lennujaamas tühistati selgitusteta pea kõik lennud. Eestlane: 5000 inimest ootas, pagas on teadmata kadunud

Tabloo näitab, et pea kõik lennud on tühistatud.

„Kõige hullem on see, et mitte mingit infot siiamaani ei liigu. Kartsime, et äkki on on kolmas maailmasõda alanud,“ ütles Marju. Ta pidi koos elukaaslasega Istanbulis jätkulennu peale istuma, kui järsku lõi väljuvate lendude tabloo kollaseks ja pea kõikide lendude taha kuvati kiri „cancelled“ (eesti k „tühistatud“).