Paljudes peredes, eriti just seal, kus kasvavad lapsed, valitseb esikus alatine ruumipuudus. Mida enam sinna jäetavate asjade hulk suureneb, seda paremini tuleb läbi mõelda hoiulahendused. Näiteks, kui esikus on palju riiuleid, milles olevad asjad on nähtaval, võib see jätta mulje, et ruum on esemeid liialt täis kuhjatud või et asjadel pole oma kohta.