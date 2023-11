Pihtimus: panen jah oma koera ostukärusse

Eksperiment: kui mustad on meie ostukärud- ja korvid

„See on lihtsalt uskumatult ropp, millised on korvid ja kärud. Kas neid üldse ei pesta? Ja siis kaal – banaaninupp, number üks, on suisa võigas, tumepruun. No kuidas ma vajutan sinna peale?“ pahandas üks Maalehe lugeja kehva puhtuse üle kauplustes. „Käingi kummikinnas ja desinfitseeriv lapp käes? Alles oli koroona, tundub, et sellest ei ole õpitud. Noroviiruse saab ju edukalt mandariiniltki, rääkimata ostukärust...“