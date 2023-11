Agaue (Hilje Murel) kiitleb, et on tapnud lõvi. Tegelikult on ema käe läbi hukkunud tema poeg Petheus (Gert Raudsep). Hilje Murel on eeslaulja, selle lavastuse kõige mõjusamas ja traagilisemas laulus "Mehetapja Maie".

FOTO: Gabriela Urm | Delfi Meedia