Rästad tuliastlal

Ei mäleta, et vanasti oleks mul oma aias suuremat rästamuret olnud. Jah, et nad samblaaeda sügiseti segi tuustimas käisid, seda juhtus küll, aga marjasaaki nad ei himustanud. Võisime oma hapukirsipuudel viljad üliküpseks lasta, nii et need muutusid magusaks. Nüüd aga ei saa siin kirsse enam mitu aastat. Nii kui viljad helepunaseks muutuma hakkavad, on sabistavad linnud kohe kallal. Proovisime küll puid ka võrkudega katta, ent kui kaks lindu sinna võrku kinni jäid ja surid, siis enam ei soovinud seda ebameeldivat vaatepilti kogeda. Nõnda oleme edaspidi kirssideta hakkama saanud. Hiljem on lindudele hakanud loosi minema ka punased sõstrad.