Kõik toiduga töötajad peavad omama tervisetõendit, muidu on tegu tarbija usalduse kuritarvitamisega

Erilist tähelepanu peaks toidukäitlemisettevõttes pöörama just ajutistele töötajatele, kes on võimalikest ohtudest vähem teadlikud.

Põllumajandus- ja toiduamet on tuvastanud mitmeid rikkumisi seoses töötajatega, kes on värvatud vahendusfirmadest. Väidetavalt kinnitatakse restoranipidajale tööjõu rendifirmast, et kõik on korras ja töötajad on terved ning omavad tervisetõendeid, kuid tervisekontrollis käimist tõendavat tervisetõendit, kus oleks märge, et töötaja võib töötada toidukäitlejana või nõudepesijana, neil kaasas ei ole.