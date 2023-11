Mardilaada peakülaliseks on tänavu Hiiumaa käsitöölised

Mardilaada raames on avatud ka meistrikojad käsitöögurmaanidele ja harrastajatele ning õpitoad lastele. Toimuvad käsitöötoodangu presentatsioonid ja uute raamatute esitlused ning tutvuda saab käsitööd õpetavate koolide, muuseumide ja teised selle valdkonnaga seotud institutsioonidega.

Tegu on kogupereüritusega, kus leiavad endale huvitavat tegevust nii lapsed kui ka täiskasvanud. Töötubades on võimalik õppida näiteks mardivaiba kudumist, metallitööd, vokiga ketramist, rahvarõivaste tikkimist, heinakausi punumist, villa kraasimist ja palju muud. Liina Veskimägi-Iliste sõnul on huvitava uuendusena see aasta esimest korda näiteks tööriistade teritamise ja hooldamise töötuba.

Laada näol on tegu traditsioonilise üritusega ning esimene üritus leidis aset 1997. aastal. Seega on tänavu järjekorras tegu juba 27. laadaga. Kui esimesed üheksa laata peeti Lauluväljakul, siis nüüd on kolitud üle Unibet Arenale.

Peakülaliseks on Hiiumaa

Sel aastal on laada peakülaliseks Hiiumaa ning seetõttu on laadal eraldatud ka suurem ala Hiiumaa käsitöö ja töötubadega tutvumiseks. Veskimägi-Iliste sõnul on laupäev täielikult hiidlaste päralt: ,,Tutvustatakse rahvariideid ja -muusikat, esitletakse Hiiumaa käsitööd ja toidukaupa ning ka Käsitöö-ÖÖ peakülaliseks on just Vennad Elmid Hiiumaalt.“

Väljapanekuid on laadal 240 ringis põhirõhuga pakkuda võimalikult erinevate paikkondade käsitööd. ,,Sel aastal esimest korda pakkuda esitlemiseks ja müügiks näiteks Ruhnu saare käsitööd, mille üle on meil kõigil eriti hea meel,“ rõhutab naine.

Lisaks käsitöölistele osalevad laadal ka erinevad ametikoolid, kes õpetavad töötubades käsitöötehnikaid. Samuti kirjastused, kes esitlevad uusi käsitöö teemalisi raamatuid ning ka kohaliku toidu pakkujad väljapaneku rikastamiseks. Peale selle pakutakse lisaks traditsioonilise ka kaasaegsemat käsitööd.