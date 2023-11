Täna on kadripäev! Vanad eestlased pidasid seda naiste pühaks ning talve alguse tähiseks

17. sajandi käsikirjades viidatakse kadripäevale kui lammaste patrooni Katariina austamise ja teenimise päevale. Püha Katariina on üks ristiusu tuntumaid pühakuid, keda on austatud nii naiste kui ka kariloomade kaitsjana. Tema auks on pühitsetud palju kirikuid ja nunnakloostreid üle Euroopa. Eestis on tema järgi nimetatud terve Kadrina kihelkond ning muidugi on tänini populaarne kadripäev oma kadrisanditamise kombe pärast.