NÄDALA ILMAPROGNOOS | Ilm pöörab oma näo talve poole

Esialgu püsib meil madalrõhuala idaservas jätkuvalt soe ja sombune ilm. Aeg-ajalt sajab vihma, kuid on ka lühiajalisi selgimisi, mil täna ja homme näeb päeval korraks kord siin, kord seal päikesekiiri. Õhutemperatuur püsib nullist kõrgem, ikka nii, et öösel on sooja 1–7, päeval 4–8 kraadi, kuid on kerges, aga pidevas languses.