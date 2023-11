President Alar Karis haigestus, kohtumine Läti peaministriga jääb ära

„Eri nakkused levivad hetkel üsna jõudsalt ning on vastutustundlik näost näkku kohtumisi vältida. Rahu ja turgutust kõigile, keda hiiliv hooajaline nakkus on kätte saanud. Hooligem endast ja teistest,“ pani president südamele.

Koroonasse haigestumine on kahekordistunud

Presidendi puhul pole teada, milline haigus teda tabas. Küll aga on nakkushaigustesse novembrile kohaselt tõusuteel. Eelmisel nädalal registreeriti 1829 COVID-19 haigusjuhtu, nakatumine on üle-eelmise nädalaga võrreldes tõusnud pea 60% võrra, teatas terviseamet 8. novembril.

„Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja Kärt Sõber sõnas, et arvestades haigestumise kasvu, tuleks üle 60-aastastel end esimesel võimalusel COVID-19 vastu vaktsineerida. „Immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab sel hooajal vaktsineerida riskirühma kuuluvaid inimesi, kelleks on peamiselt 60+ vanuses inimesed ja raskete krooniliste haigustega inimesed. Seda juhul, kui neil on viimasest vaktsineerimisest või COVID-19 läbipõdemisest möödunud üle kuue kuu,“ sõnas Sõber ja rõhutas, et vaktsineerimine on tasuta.