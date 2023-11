LUGEJA KÜSIB | Mis saab minu lasteaialapsest õpetajate streigi ajal?

Võimalikke lahendusi antud olukorras on mitmeid, milline neist kõige paremini sobib oleneb tööst, töökorraldusest ja muudest konkreetse töösuhte eripärast.

Üheks võimaluseks, millega töökorralduslikke muudatusi ei kaasneks oleks kaalumine, kas lapse saaks reedesel päeval viia lasteaeda mõni teine pereliige. Näiteks on elukaaslasel või lapse vanavanemal paindlik tööaeg, mis võimaldab tööpäeva hiljem alustada või tööpäeva sees töö hetkeks katkestada.

Teiseks võimaluseks oleks tööandjaga kokkuleppel tööpäeva algusaja nihutamine hilisemaks. Näiteks, kui tavaliselt algab tööpäev reedeti kell 8.00 ja kestab kuni 16.30, saaks erandkorras tööandjale teha ettepaneku alustada tööpäeva näiteks kell 9.30 ja tööpäev lõppeks kell 18.00.

Kolmandaks võimaluseks oleks kaugtöö tegemine. See variant eeldab, et tööiseloom võimaldab kaugtöö tegemist, kuid samuti tööandja ja töötaja vahelist kokkulepet. Nõnda saaks töötaja kaaluda, kas kõne alla tuleks reedesel päeval lapse lasteaiast koju jätmine ning samal ajal ise kaugtöö korras tööülesannete täitmine.

Juhul, kui töötaja töötab graafiku alusel, on töötajal võimalik pöörduda tööandja poole töögraafiku muutmiseks. Töögraafikut muutmiseks on vajalik saavutada tööandjaga kokkulepe. Kaaluda on võimalik nii graafikujärgse tööpäeva lühendamist tööpäeva algusest kui ka terve reedese tööpäeva planeerimist mõnele muule graafikujärgsele vabale päevale. Vaba päeva muutmisel tööpäevaks tuleks jälgida, et endiselt oleks nõuetekohaselt tagatud igapäevane ja iganädalane puhkeaeg.

Kui töötaja on varasemalt teinud ületunnitööd, mis kuulub hüvitamisele tasustatud vaba ajaga ja on veel hüvitamata, on töötajal võimalik teha etteulatuvalt ettepanek reedel tasustatud vaba aja kasutamiseks tehtud ületunnitöö eest näiteks pooleteise tunni ulatuses.