SUUR GALERII | Saunapealinn Kadrina hakkab üheksandat korda maarahvale maitsvat hääd õlut otsima

„Testimisele läheb lausa 29 Eesti väikepruulikodade hääd ja erilist õlut,“ nendib ta konkursi peakorraldaja ja idee autorina. Pidades oluliseks ka Kadrina konkursi viljastavat mõju me kodumaistele väikepruulikodadele.

Õlletestimine, mis on vaba igale huvilisele algab laupäeval, 11. novembril kell 17 Kadrina Rahvamajas. Lisaks Kadrina, Virumaa ja muu Eesti humalahuvilistele on seda külastanud ka Soome ja Moldova õllesõbrad.

Kadrinlaste konsutandiks läbi aastate olnud politoloogist õllepoepidaja Karmo Tüür pole kiitusega kitsi: „Kadrina oma on omanäoliseim õllehindamis-üritus. Eri mõõtkavas õllefestivale ja -pidusid on ju meie väikeses riigis palju, kohalikul publikul on valikuvõimalusi küll ja veel ... aga koos saalitäie rahvaga üheskoos õllede edetabeli väljaselgitamine, seda te juba mujal ei kogeda ei saa. Parimate toodete auhindade väljaselgitamisest, oksjonist ja loomulikult komplekti kuuluvast konkursijärgsest saunatamisest lihtsalt peab osa saama!“